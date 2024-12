Cor 25 febbraio 2023

Crowdfunding per AlmaCanta

Nuovo disco e primo videoclip per AlmaCanta, al via la campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso. Il duo composto da Zaira Zingone e Graziano Solinas in studio per registrare “Let the spirit bring you home” un album inedito tra blues e jazz

ALGHERO - Si intitola “Let the spirit bring you home” il nuovo progetto musicale del duo AlmaCanta, composto dalla cantante e autrice Zaira Zingone e da Graziano Solinas, polistrumentista di grande esperienza. Il duo nato dal sodalizio tra Zaira Zingone e Graziano Solinas nel 2010, unisce due stili, due anime intorno alla musica. I testi originali di Zaira Zingone - autrice di grande sensibilità nella musica come nella poesia e nella prosa - incontrano le composizioni e gli arrangiamenti di Graziano Solinas, pianista e fisarmonicista. Con due dischi all'attivo, “Legàmi" (Tronos Musica 2013) e “Revive" (Tronos Musica 2017) e il nuovo album in lavorazione, AlmaCanta è entrato nella scena musicale con uno stile originale e unico che unisce diversi generi musicali (crossover jazz, blues, latin e bossa nova, cantautorato, ballate e gospel). Una contaminazione inedita nella storia della musica in Sardegna.



Riccardo Dapelo, compositore, ingegnere del suono e ideatore di installazioni artistiche visive e sonore, scrive nelle note di copertina del disco “Legami”: «Le doti di Graziano Solinas, pianista, fisarmonicista e tastierista dalla tecnica adamantina e dall’incontenibile fantasia, incontrano la voce di Zaira Zingone interprete raffinata (...) che ha sviluppato un linguaggio del tutto originale che si fonda sulle naturali evoluzioni di un timbro vocale dolcemente velato,(...) su un’espressività che fa convivere felicemente pathos e ironia” e danno vita ad AlmaCanta». Il processo di produzione del nuovo disco “Let the spirit bring you home” parte “dal basso” e dalla attivazione dei fans e dei sostenitori del duo. E’ partita infatti in questi giorni la campagna di raccolta fondi, organizzata sulla piattaforma produzionidalbasso.



La campagna sarà disponibile per 2 mesi e si può sostenere il progetto scegliendo tra varie e originali ricompense: concerti, reading musicali, lezioni di armonia, esperienze immersive di movimento ritmico-espressivo, opere d’arte, illustrazioni e disegni, la versione del disco digitale, la versione CD. E’ possibile sostenere il progetto anche con una donazione libera. La campagna, iniziata lo scorso 16 febbraio con un lancio sul canale YouTube di AlmaCanta, procede ad un buon ritmo anche grazie al passaparola tra chi questo album lo aspettava dal 2017. I sostenitori attraverso la piattaforma possono contribuire concretamente e in tempo reale i costi di registrazione, di stampa, di grafica dell’album, i costi di realizzazione del primo videoclip e quelli relativi alla promozione nella fase di lancio.



“Let the spirit bring you home" nelle intenzioni dei suoi curatori sarà un album di apertura alla bellezza, alla grazia e al potere trasformativo della vita. Un disco blues, ma non solo, che accarezza e invita ad avanzare, a fare, a essere ciò che si è: «Lasciare che lo spirito ci porti in quella che per ciascuno è “casa”, per vivere come profondamente desideriamo» spiega l’autrice Zaira Zingone. In “Let the spirit bring you home" confermate le collaborazioni con i musicisti Lorenzo Sabattini (basso e contrabbasso), Andrea Lubino (batteria e percussioni), Antonio Pitzoi (chitarre), Gian Piero Carta (sax e clarinetto), storica band al fianco di AlmaCanta dalla sua nascita. La produzione di “Let the spirit bring you home" è sostenuta da Il T - Spazio T Associazione Culturale Alghero, lo studio di registrazione "The Chicken Coop Studio" di Alghero, Attilio Lombardo, Marcello Dongu Fotografo, Daniele Diana e Michele Gagliani Videomakers, Peppino Anfossi Grafico, Giulia Calaresu di Mouse Adv Alghero, Tronos Musica, vari sponsors, ospiti e supporters. Informazioni al 338.4335643, mail: infoalmacanta@gmail.com.