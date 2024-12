S.A. 26 febbraio 2023 Alghero vince lo scontro diretto contro Ittiri I giallorossi battono 2-0 l’Ittiri Sprint al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia grazie ai gol di capitan Mereu e Matteo Tedde nel campionato di Prima Categoria, Girone E, alla sesta giornata di ritorno



ALGHERO - Successo fondamentale per l’Alghero nella sesta giornata di ritorno del girone E di Prima Categoria. Al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia i giallorossi battono 2-0 l’Ittiri Sprint, vendicando nel migliore dei modi la sconfitta dell’andata e riallungando in classifica. Di capitan Mereu al 39’ del primo tempo e di Matteo Tedde ad inizio ripresa i gol del 14° successo stagionale. L'inizio di gara è spigoloso, non poteva che essere così visto l'alta posta in palio. Il match è caratterizzato da un acceso confronto a centrocampo e con poche occasioni da gol per entrambe le squadre, se non su calcio piazzato. Ed è proprio su punizione che arriva il vantaggio dell'Alghero: al 39’ il solito capitan Mereu disegna una perfetta traiettoria che si insacca sotto il sette alla destra del portiere ittirese.



Il raddoppio giallorosso arriva fulmineo a inizio ripresa sull’asse Fermina - Matteo Tedde, con quest’ultimo che trafigge il portiere ospite dopo un’azione insistita. La squadra di mister Piras va vicinissima al terzo gol in più di un’occasione: al 29’ Urgias tenta la magia di tacco su punizione calciata da Mereu ma trova una deviazione in angolo poi dieci minuti più tardi Nino Pinna colpisce il palo e sulla ribattuta Correddu spara sopra la traversa. Ancora Urgias vicinissimo al

gol nel recupero, sempre su suggerimento di Mereu, ma il suo colpo di testa si perde di poco a lato. Il sodalizio del presidente Andrea Pinna non ha praticamente sbagliato niente, ha fatto quello che in queste partite bisogna fare: vincere senza soffrire. E non era facile, ma cosi è stato: tre punti pesantissimi e meritati e l’allungo in classifica a + 4 proprio sull’Ittiri Sprint. Ora i ragazzi di mister Gianni Piras festeggiano ma da domani subito testa alla prossima sfida, anche questa fondamentale. Domenica 5 marzo i giallorossi giocano in casa del Campanedda terzo in classifica a – 5.



ALGHERO – ITTIRI SPRINT 2-0

ALGHERO: Frau, Caddeo, Masala Antonio (48’ st Tedde Marco), Mereu, Sini, Urgias, Pinna P. (31’

st Marras), Mula (44’ st Sasso), Fermina, Puddu (31’ st Correddu), Tedde Matteo (22’ st Pinna G.).

In panchina: Sechi, Manunta, Libi, Livesi. Allenatore: Gianni Piras

ITTIRI SPRINT: Manca, De Luca (11’ st Galante), Manconi, Piras (22’ st Cossu), Pirino, Puggioni,

Porcheddu (19’ st Perino), Fresi, Simula (4’ st Orlandi), Cuccu (31’ st Fais), Ventura. In panchina:

Floris, Sanna, Zurru, Fadda. Allenatore: Fabio Cossu

RETI: 39’ pt Mereu, 1’ st Tedde Matteo.



Nella foto: Matteo Tedde, autore del secondo goal