Cor 28 febbraio 2023 Jazz Club Network: al Poco Loco 7 eventi Sette appuntamenti con la musica internazionale di altissima qualità con circa 30 musicisti sul palco provenienti da 6 diverse nazioni: Micheal Olivera Trio Mejunje, Amos Hoffman & Gilad Atzmon 4et, The Funklives ft. Eileina Dennis, Lucia Fumero, Omar Lyefook + Qcba, Fabrizio Bosso 4et e Jas Kayser



ALGHERO - The Jazz Club Network sbraca anche quest’anno ad Alghero, ovviamente al Poco Loco: il jazz club più rinomato del nord Sardegna. Dire che il Jazz Club Network è l’appuntamento con la musica internazionale di qualità in Sardegna è – forse – riduttivo. Basti pensare che l’anno scorso sul palco del Poco Loco si è esibita Samara Joy, la cantante che recentemente ha trionfato ai Grammy Awards vincendo addirittura due premi, nella categoria Best New Artist e in quella Best New Album. Sono 7 i concerti in programma al Poco Loco, dal 2 marzo all’11 maggio con circa 30 musicisti sul palco provenienti da 6 diverse nazioni. Lo start è questo giovedì 2 marzo - ore 21.30 - con le sonorità cuban-jazz del batterista e compositore Michael Olivera che assieme al Trio Mejunje presenta il nuovo progetto discografico: una miscela di molteplici colori sonori, tra jazz, musica classica, afrocubana e caraibica.



Il secondo appuntamento è esattamente una settimana dopo, il 9 marzo con un quartetto sensazionale, dagli Stati Uniti d’America arriva la star della chitarra jazz e di oud Amos Hoffman, accompagnato dal pluripremiato sassofonista Gilad Atzmon e da due italiani d’eccezione Enzo Zirilli alla batteria e Salvatore Maiore al contrabbasso. L’ultima data del mese di marzo è il 23 con The FunKlives feat. Eileina Dennis, il quintetto in cui il celebre contrabbassista Giuseppe Bassi incontra la carismatica cantante anglo-statunitense, conosciuta in Italia per essere stata per lungo tempo la vocalist di Zucchero. 3 concerti anche ad aprile, si parte il 13 con il trio di Lucia Fumero, pianista, compositrice e cantante catalana con radici svizzero-argentine che presenta in anteprima il suo nuovo disco affiancata da due musicisti di grande rilievo all'interno della scena jazz spagnola: il contrabbassista Martín Leiton e Juan Rodríguez Berbín alla batteria e percussioni.



Il 21 aprile è il turno del cantante e compositore Omar Lye-Fook, senza dubbio uno dei più grandi talenti della musica soul del Regno Unito, sul palco assieme ai QCBA: Quentin Collins alla tromba e il sassofonista Brandon Allen, musicisti tra i più richiesti e apprezzati nel panorama jazz britannico. Assieme agli stellari Ross Stanley all’hammond e al batterista Ian Thomas, portano nel circuito le musiche del nuovo e acclamato album “Live At Last” musica originale, raffinata e contemporanea, influenzata dalla leggendaria era Blue Note degli anni Sessanta. Il 28 aprile sicuramente uno degli appuntamenti più attesi: Fabrizio Bosso. Universalmente considerato uno dei migliori trombettisti a livello internazionale, il quartetto eseguirà il nuovo e già acclamato disco “We Wonder”. La tromba di Fabrizio Bosso, il pianoforte di Julian Oliver Mazzariello, il basso e il contrabbasso di Daniele Sorrentino, la batteria di Nicola Angelucci sono i protagonisti assoluti di concerto dedicato al genio musicale senza tempo di Stevie Wonder.



La chiusura dell’edizione 2023 di JCN al Poco Loco non poteva che essere in grande stile: l’11 maggio Jas Kayser in concerto. La nuova stella della scena contemporanea inglese. Brillante batterista, compositrice e bandleader, Jas Kayser ama esplorare i confini tra jazz e afro-beat, sonorità che l'hanno portata a creare un suo originalissimo timbro musicale. Ruolo da protagonista alla batteria insieme a Lenny Kravitz nel video ufficiale intitolato “Low”, Kayser sale sul palco accompagnata da Daisy George al basso, Jamie Leeming alla chitarra e Richie Sweets alle percussioni. The Jazz Club Network è ideato da CeDAC, Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna in collaborazione con Jazz In Sardegna, ha il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna e Fondazione di Sardegna ed è patrocinato dal Comune di Alghero e da Fondazione Alghero. Il Poco Loco grazie a questa collaborazione e a tante altre, in particolare con Bayou Club Events (organizzatori di Jazzalguer), dimostra ancora una volta di essere la casa del jazz nella Riviera del Corallo e in tutto il nord dell’Isola.