Monica Chessa 4 marzo 2023 L'opinione di Monica Chessa Lega al lavoro per il rilancio del territorio



La segreteria cittadina sta lavorando ad un rilancio nel territorio delle azioni legate al programma nazionale della Lega, gli incontri settimanali del direttivo sono puntuali e hanno un obiettivo chiaro rivolto all’apertura del partito ai nuovi simpatizzanti che presto saranno invitati a partecipare ad incontri allargati dove verranno proposte e discusse tematiche di importanza principalmente locale oltre a ridisegnare un percorso divulgativo con la gente in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Dobbiamo concentrarci principalmente sulle criticità del territorio, ma è sicuramente aperta la stagione nella quale bisognerà far sentire la voce dei sardi in merito alla possibilità di ottenere il diritto di essere rappresentati in Europa in prima persona, senza dover condividere come ancora oggi i nostri seggi con la Sicilia.



Inoltre si sta lavorando per l’organizzazione di un convegno sul destino balneare di Alghero, inteso come vocazione naturale della nostra realtà territoriale, dove verranno trattati tutti i temi coinvolti da questa tematica a finalità turistica, così da poter far brillare la perla del mediterraneo. Il concetto non è esclusivamente incentrato sul destino delle concessioni demaniali in scadenza, ma anche alla posidonia spiaggiata, problematica ancora tutta da risolvere che non può essere usata solo esclusivamente come battaglia da affrontare sotto elezioni per poi dimenticarla.



Si tratteranno argomenti legati alla raccolta del frutto estivo che altro non è che l’accoglienza di tutti quelli che amano trascorrere le proprie vacanze in una città di mare capace di offrire molteplici servizi, efficienti e arricchiti anche di un profilo culturale e gastronomico. Ci sono molte occasioni per fare della politica un momento pulito, costruttivo e attivo della vita del popolo, perché ciò sia veramente basato sui principi giusti bisogna affrontare insieme ogni cosa con trasparenza e iniziativa rivolgendo lo sguardo solo verso orizzonti nuovi, liberi da vincoli personali e carichi di volontà sincera, quella che serve per agire nel modo giusto sicuri di fare il bene della collettività.



*segretaria cittadina Lega Alghero