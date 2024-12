Cor 6 marzo 2023 Le Poste trovano casa in Borgata Si chiude positivamente un problema che negli ultimi tempi aveva creato non poche difficoltà e disagio. Il nuovo ufficio postale, individuato in seguito alle numerose interlocuzioni avviate tra i competenti uffici di Porta Terra e Poste Italiane, sarà ubicato in Via Sila nr. 41



ALGHERO - L'Amministrazione comunale di Alghero individua nella Borgata di Santa Maria la Palma un immobile idoneo per dimensioni, conformazione degli spazi e adeguata luminosità da destinare a Poste Italiane, risolvendo così un problema che negli ultimi tempi aveva creato non poche difficoltà e disagio. Dopo la chiusura della precedente sede di proprietà della Regione Sardegna a causa delle condizioni strutturali del locale non più idonee a garantire la sicurezza del personale e della clientela, gli uffici comunali si erano da subito attivati con la direzione centrale per trovare adeguate alternative.



Via libera nei giorni scorsi dalla Giunta comunale presieduta dal sindaco Mario Conoci, su proposta dell'assessorato al Demanio e Patrimonio, alla sottoscrizione del nuovo contratto commerciale che contribuirà a garantire sul territorio dell'agro algherese un servizio di primaria importanza. Il nuovo ufficio postale, individuato in seguito alle numerose interlocuzioni avviate tra i competenti uffici di Porta Terra e Poste Italiane, sarà ubicato in Via Sila nr. 41 ed ha già ottenuto il gradimento dell'ente.



«In quest'ottica - ha sottolineato il sindaco di Alghero, Mario Conoci - si migliorano i servizi rivolti alla cittadinanza e si riducono le distanze tra residenti nell'agro e città». Per l'assessore al Demanio Giovanna Caria «la riapertura dell'ufficio garantirà una presenza più capillare sul territorio comunale di servizi di pubblica utilità, con ricadute positive per chi in campagna ci vive e lavora, e contribuirà nel contempo ad un utilizzo adeguato degli immobili comunali che così saranno riqualificati e valorizzati».



