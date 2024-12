Cor 6 marzo 2023 Scassinato nella notte Jo´ Pier Incursione notturna ai danni del ristorante sul porto di Alghero. Sfondata la vetrata e rubato il registratore di cassa. Solidarietà da parte di Confesercenti provinciale Sassari-Gallura e FIEPET territoriale



ALGHERO - Preso di mira dai malviventi nella notte il Ristorante Jo' Pier, nel porto di Alghero: Sfondata la vetrata e portato via il registratore di cassa. Sul fatto indagano le forze dell'ordine locali. Ai titolari giunge la solidarietà di Confesercenti provinciale Sassari-Gallura e della Federazione Italiana Esercenti Pubblici esercizi e Turismo territoriale di Alghero.



Esattamente nel mese di maggio dello scorso anno, Confesercenti provinciale, inviò al Sindaco Mario Conoci, una nota di preoccupazione per “l’aumento di vili atti criminosi ai danni di cose e persone nella città di Alghero”. Nella nota inviata, si sollecitava un incontro, prima della stagione estiva, in cui trovare rimedi possibili ed efficaci per la tutela della sicurezza di esercenti e cittadini, coinvolgendo il Prefetto di Sassari e tutte le forze dell’ordine.



«Crediamo - si legge nel comunicato a firma del direttore Gianni Simula - come espresso nella nota dello scorso anno, che tali atti non debbano essere tollerati e devono essere oltre che denunciati, debellati sul nascere, affichè non interferiscano sulla stabilità e la sicurezza delle attività economiche. Auspichiamo che, quest’anno, si possano coinvolgere in tempi utili, tutti i soggetti preposti a garantire, sicurezza e tranquillità alla città turistica che si prepara ad accogliere e deliziare i visitatori, che non devono respirare la preoccupazione e la tensione di esercenti e cittadini, che in città ci vivono tutto l’anno e purtroppo ancora oggi, subiscono inermi e rassegnati».