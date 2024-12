Cor 7 marzo 2023 Poste in Borgata, plauso all´assessore Caria Il gruppo consiliare e il direttivo cittadino di Forza Italia Alghero esprimono soddisfazione per l’individuazione dell’immobile che ospiterà la nuova sede di Poste Italiane a Santa Maria La Palma







ALGHERO - Il gruppo consiliare e il direttivo cittadino di Forza Italia Alghero esprimono soddisfazione per l'individuazione dell'immobile che ospiterà la nuova sede di Poste Italiane a Santa Maria La Palma . Un plauso, in particolare, agli uffici comunali dell'Assessorato al Demanio guidato da Giovanna Caria che sin da subito, dopo la chiusura della precedente sede di proprietà della Regione, si sono attivati con la direzione centrale per trovare adeguate alternative. Con il via libera della Giunta alla sottoscrizione del nuovo contratto commerciale si procede dunque verso l'obiettivo della riapertura della sede di Poste Italiane di Santa Maria La Palma, ponendo fine ai disagi per i residenti dell'agro. «Si tratta di un ulteriore segnale di attenzione verso i cittadini e un modo concreto di rispondere alle loro esigenze. Come ricordato infatti dalla nostra assessora Giovanna Caria, la riapertura dell'ufficio garantirà una presenza più capillare sul territorio comunale di servizi di pubblica utilità, con ricadute positive per chi in campagna ci vive e lavora. Ora auspichiamo che Poste Italiane proceda celermente con i lavori di riqualificazione e ammodernamento dell'immobile messo a disposizione dall'Amministrazione comunale» chiude la nota di Forza Italia Alghero.