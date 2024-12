Cor 7 marzo 2023 Ramon Llull: certificazioni Catalano Gli esami di certificazione sono un´opportunità unica per ottenere una qualifica valida nei territori di lingua catalana e possono servire a dare una spinta alla carriera professionale. Scadenza iscrizioni 15 marzo



ALGHERO - Lo scorso 21 febbraio si è aperto il periodo di registrazione per il bando del 2023 per i certificati catalani organizzato dall'Istituto Ramon Llull ad Alghero e Sassari. Il periodo di registrazione è fino al 15 marzo e i livelli offerti sono i seguenti: A2, B1, B2, C1 e C2. Documenti e informazioni sono reperibili sul sito istituzionale dell'associazione.



Gli esami di certificazione sono un'opportunità unica per ottenere una qualifica valida nei territori di lingua catalana e possono servire a dare una spinta alla carriera professionale, aggiungendo un'altra lingua al CV, aiutando a connettersi con altri territori dei Paesi Catalani. Per eventuali consigli o aiuti è possibile contattare Ismael Sahun Costas (isahuncostas@uniss.it), professore corso di Catalano all'Università degli Studi di Sassari.