S.A. 16 marzo 2023 Rap e monologhi anni ´80 al Poco Loco Venerdì 17 Marzo sul palco del Poco Loco "Si esce vivi dagli anni 80 - Storie di un decennio lungo un secolo" scritto e interpretato da Raffaele Sari ed Emiliano di Nolfo, musica dal vivo dei Pirati & Pandas Funk con la partecipazione di Pauz



ALGHERO - Cosa sono stati davvero gli anni Ottanta? La risposta in uno spettacolo strutturato in un alternarsi di monologhi e brevi racconti dal sapore generazionale, la musica dell’epoca rivisitata da una live band e da un rapper. Si ricostruiscono, con ironia e leggerezza, ricordi rimasti indelebili nella memoria collettiva di una generazione, tra cronaca, costume, musica e sport. Una full immersion emotiva, accompagnata da una colonna sonora dei successi di quegli anni.



“Si esce vivi dagli anni ‘80 – Storie da un decennio lungo un secolo” torna in scena – sempre con l’organizzazione di Bayou Club Events – domani, venerdì 17 marzo, al Poco Loco di Alghero, all’interno della seconda edizione della rassegna “Non solo Jazz”. L’ultima volta fu un successo, quasi 300 spettatori nella corte de Lo Quarter a dir poco gremita. Ora lo spettacolo è stato rivisto, aggiornato e adeguato alle esigenze del club: il ritmo è più serrato e c’è tanto spazio per la musica dal vivo dei Pirati & Panadas Funk. La band "Pirati & Panadas Funk" nasce come trio nell'estate del 2011 con Angelo Salaris basso e

voce, Antonio Fortunato chitarra, Sergio Intelisano batteria. Il 2012 vede l'ingresso del cantante Danilo Lutzoni.



I Pirati, diventano così un quartetto, con un sound ancora più graffiante e raffinato, portando in scena sempre un buon connubio tra buona musica e un pizzico di ironia e umorismo, talmente che ormai per tutti i Pirati sono “La band dell’amore libero e delle verità scomode”. Con loro sul palco anche Pauz, il rapper di Porto Torres che di recente ha vinto il contest Mediterranì” di Jazzalguer. Raffaele Sari, nato e cresciuto in Liguria, vive dagli anni 80 in Sardegna. Insegnante e scrittore di

narrativa, teatro, poesia e saggistica, appassionato studioso e divulgatore di storia contemporanea e letteratura, paroliere, mancato cantante rock e divertito speaker radiofonico, ha alle spalle decine di

pubblicazioni, esperienze di animatore di festival e rassegne culturali, collaborazioni con riviste locali e nazionali.



Emiliano Di Nolfo, algherese ma di padre siciliano, classe 1974, è un operatore culturale della Società Umanitaria di Alghero, ente per il quale si occupa di diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva, in particolare nella didattica della grammatica del cinema. Ha un passato di attore, regista e autore teatrale, è un bassista rock mancato e sfegatato fan di Bruce Springsteen. Collabora da anni con diversi festival letterari. Con “non solo jazz” il mese di marzo al Poco Loco, è dedicato agli anni ‘80. Venerdì 31 ancora un evento dedicato alla cultura eighties con i Mister Fantasy in concerto: due ore di musica in cui trovano spazio i maggiori successi di quegli anni e per lo spettatore si tratta senza dubbio di un piacevole tuffo nel passato, quello ottanta ovviamente. Lo spettacolo concerto “Si esce vivi dagli anni ‘80” è il quarto appuntamento della seconda edizione di Non solo jazz, rassegna ideata dall’associazione culturale Bayou Club Events e Poco Loco, il live club della Riviera del Corallo, tra i più rinomati in Sardegna.



Nella foto: Emiliano Di Nolfo e Raffaele Sari