S.A. 17 marzo 2023 La Pietraia festeggia San Giuseppe Domenica 19 e lunedì 20 marzo ad Alghero sono in programma le celebrazioni che si svolgeranno presso il Quartiere della Pietraia. Il programma



ALGHERO - In occasione della Solennità di S.Giuseppe, Patrono della comunità parrocchiale e della Chiesa Universale, ad Alghero sono in programma le celebrazioni che si svolgeranno presso il Quartiere della Pietraia, secondo il seguente programma: domenica 19 marzo alle ore 17 la processione con il simulacro storico di S. Giuseppe accompagnato dalla Banda Musicale “A. Dalerci” Città di Alghero; alle ore 18 la santa messa presieduta dal Vescovo padre Mauro Maria Morfino; alle ore 19.30 il concerto della Banda Musicale “A.Dalerci”. Infine lunedì 20 marzo la festa liturgica di San Giuseppe: alle ore 8:00 e 17:30.



Nella foto: il Vescovo Mauro Maria Morfino