S.A. 19 marzo 2023 Torres esonera Sottili, torna Greco



SASSARI - Dopo la sconfitta con la Reggiana, la Torres ha esonerato il tecnico Stefano Sottili e il suo collaboratore Antonio Niccolai. Entrambi erano arrivati alla guida del club a inizio gennaio 2023 in sostituzione di Alfonso Greco. Sarà proprio Greco a riprendere in mano la squadra per centrare l'obiettivo salvezza nel campionbato di serie C.