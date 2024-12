S.A. 20 marzo 2023 Al Canopoleno uova di Pasqua per i bisognosi Il Canopoleno di Sassari ha aderito, in collaborazione con la Delegazione della Sardegna del Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM), alla raccolta di uova di Pasqua da destinare ai bambini più bisognosi della città e del suo hinterland



SASSARI - Un regalo per Pasqua, al Canopoleno la raccolta di Uova per bambini più bisognosi. In occasione delle prossime festività Pasquali, il Canopoleno di Sassari ha aderito, in collaborazione con la Delegazione della Sardegna del Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM), alla raccolta di uova di Pasqua da destinare ai bambini più bisognosi della città e del suo hinterland. Chiunque vorrà – personale della scuola, allievi e famiglie, simpatizzanti anche esterni – potrà donare un uovo di pasqua entro il 31 marzo 2023.



Le uova raccolte verranno consegnate dal Canopoleno ai rappresentanti dello SMOM che provvederanno a distribuirli a suo nome agli Istituti individuati, informando la Scuola dell’effettiva destinazione. «E’ solo un piccolo gesto ma che riteniamo importante in termini educativi per i nostri allievi - ha detto il rettore del Canopoleno, Stefano Manca- con cui dimostrare la nostra vicinanza a chi è meno fortunato. La solidarietà e il sostegno sono valori che cerchiamo di trasmettere quotidianamente ai ragazzi e questa iniziativa contribuisce a rafforzare il nostro iter formativo». Le uova potranno essere consegnate presso il Centralino della scuola, in via Luna e Sole 44. Per ulteriori informazioni tel. 079293287