Calcio a 5, studenteschi: vince il Roth

24 marzo 2023



ALGHERO - Dopo un lungo periodo di assenza riprendono i campionati studenteschi per tutte le aree sportive. L’Istituto Roth di Alghero si è aggiudicato il campionato provinciale di calcio a cinque battendo in finale a Sassari l’Istituto Mossa dì Olbia. Nei mesi scorsi i ragazzi algheresi hanno superato i gironi di qualificazione confrontandosi con diversi Istituti sassaresi: l’Istituto Canopoleno, l’Istituto Europa, I Licei Spano e Marconi.



Si è trattato di incontri di buon livello tecnico e tattico e, soprattutto, una sana competizione, è stata l’ingrediente principale del campionato. I ragazzi, seguiti dai docenti Messina, Carboni e Siddi, hanno dato dimostrazione di forza e acume tattico sfoderando buone prestazioni, perseguendo e conquistando con merito il titolo provinciale e aggiudicandosi il pass per contendere il titolo regionale a Cagliari nelle prossime settimane.



Gli studenti che compongono il gruppo sono: Emanuele Carta, Mattia Cherchi, Loris Cicala, Loris Cilliano, Andrea Doppio, Kristian Giuffrida, Francesco Mannoni, Mattia Marcomini, Angelo Martinelli, Antonio Nali, Ivan Paddeu, Paolo Pinna, Manuel Ponti, Alessandro Serra, Gabriele Silanos.