S.A. 25 marzo 2023 Poker dell´Alghero contro Sorso L’Alghero non sbaglia e allunga la classifica: 4 gol al Sorso in casa. Per giallorossi vanno a segno Mula, Fermina, Matteo Tedde e Nino Pinna



Poker dell’Alghero al Sorso, primo posto confermato e – in attesa della partita del Valledoria di domani – allungo in classifica. Al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia la formazione giallorossa conquista la sedicesima vittoria stagionale. A segno Giuseppe Mula, Carlitos Fermina e Matteo Tedde nel primo tempo, poi Nino Pinna nella ripresa. L’Alghero la sblocca al quarto d’ora sull’asse Fermina – Mula, con quest’ultimo che batte di piattone destro il portiere ospite.



Al 24’ è Fermina ad andare vicinissimo al raddoppio ma trova

sulla sua strada l’estremo sorsese. Poco dopo la mezz’ora Matteo Tedde sugli scudi, prima in veste di suggeritore per Fermina, che firma il 2-0, poi come finalizzatore per il terzo gol giallorosso. Il Sorso prova a riaprire la partita nella ripresa: al 16’ punizione di Derudas nel cuore dell’area di rigore e l’ottimo Perrone in mischia trova il tocco vincente per il 3 a 1. Girandola di cambi in casa giallorossa e a due minuti dalla fine c’è gloria anche per il capocannoniere algherese Nino Pinna, che sigla il quarto gol e il suo undicesimo centro stagionale. Ma c’è anche la firma di Walter Frau, che in pieno recupero para un rigore a Porqueddu. Tre punti pesanti per l’Alghero che, in attesa della partita del Valledoria, allunga in classifica. Si torna in campo sabato per la terzultima giornata di campionato: capitan Mereu e compagni affronteranno il Treselighes.



ALGHERO – SORSO 1930 4-1

ALGHERO: Frau, Caddeo (14’ st P. Pinna), Mar. Tedde (23’ st Livesi), Mereu, Sini, Manunta, Sasso

(36’ st Libi), Mula, Fermina (41’ st Marras), Puddu (23’ st G. Pinna), Mat. Tedde. In panchina:

Marrosu, Urgias, Correddu, Martinez. Allenatore: Gianni Piras

SORSO 1930: Mulas, Bagniolo, Santucciu, Fois (48’ st Bovi), Derudas, Recino (35’ st Palitta),

Perrone, Cubeddu (13’ st Arpelli), Masia (23’ st Porqueddu), Manunta (30’ st Giu. Marongiu), Gio.

Marongiu. In panchina: Contini, Delogu, Dos Santos. Allenatore: Salvatore Porqueddu

RETI: 16’ pt Mula, 31’ pt Fermina, 33’ pt Mat. Tedde; 16’ st Perrone, 43’ st G. Pinna.