S.A. 29 marzo 2023 Scontro all´ingresso di Alghero: ferito in elisoccorso Grave sinistro sulla strada sula provinciale che collega Alghero ad Olmedo. Coinvolte nell'incidente stradale: una Fiat 500, un furgone e una Dacia Duster. Tre i feriti, di cui uno trasportato in elisoccorso



ALGHERO - Grave incidente nel tardo pomeriggio di martedì sulla strada la provinciale che collega Alghero ad Olmedo, proprio all'ingresso di Alghero. Coinvolte nel sinistro stradale: una Fiat 500, un furgone e una Dacia Duster. Tre i feriti a causa dell'impatto tra le vetture, in particolare uno grave che è stato trasportato all'ospedale di Sassari con l'elisoccorso. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco.