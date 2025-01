S.A. 29 marzo 2023 L´Uomo ideale, la pièce al Civico di Alghero Tournée nell´Isola de "L´Uomo Ideale" di Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli, con Simone Montedoro, Toni Fornari, Emanula Fresi e Noemi Sferlazza. Date ad Alghero (sabato 1 aprile), Olbia, San Gavino Monreale, Oristano, Carbonia



ALGHERO - Una riflessione sull'amore nel Terzo Millennio con “L'Uomo Ideale”, originale e divertente commedia scritta da Toni Fornari (che firma anche la regia), Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli (produzione A.T.P.R. / Associazione Teatri per Roma – Vincenzo Sinopoli) in cartellone venerdì 31 marzo alle 21 al Cine/Teatro “Olbia” di Olbia, sabato 1 aprile alle 21 al Teatro Civico di Alghero, domenica 2 aprile alle 21 al Teatro Comunale di San Gavino Monreale, lunedì 3 aprile alle 21 al Teatro “Antonio Garau” di Oristano e infine martedì 4 aprile alle 21 al Teatro Centrale di Carbonia sotto le insegne della Stagione 2022-2023 de La Grande Prosa organizzata dal CeDAC Sardegna / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna.



Una pièce brillante e attuale, nell'interpretazione di Simone Montedoro, Toni Fornari, Emanuela Fresi e Noemi Sferlazza, dove sullo sfondo della elegante e accogliente casa-ufficio in cui abitano e da cui dirigono la loro casa di moda, Giada e Lollo, amici e soci d'affari, discutono sull'importanza e sul valore dei sentimenti, a partire dal sogno romantico di trovare la propria anima gemella, a fronte della possibilità di abbandonarsi a brevi avventure, prediligendo relazioni superficiali per non rinunciare alla propria libertà.



Ciascuno di loro è profondamente convinto di ciò che afferma e entrambi mettono in pratica le loro teorie, la prima trascorrendo, in un certo senso, i giorni nell'attesa dell'incontro decisivo con colui che potrebbe diventare l'uomo della sua vita, l'altro concedendosi il piacere di sperimentare e di cambiare spesso partner, lasciandosi guidare dal desiderio e dall'istinto, senza mai impegnarsi o costruire legami, né preoccuparsi di essere abbandonato o di “tradire”, da autentico single per scelta e per vocazione, con la certezza che l'amore sia soltanto un'invenzione o, per dirla meglio, una poetica illusione.



