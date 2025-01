S.A. 29 marzo 2023 Asl di Sassari al Forum della Prevenzione Il direttore Generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi, è intervenuto stamane al Forum della prevenzione “Made in Inail”, svoltosi nell’aula magna dell’Università di Sassari



SASSARI - «Siamo in un periodo delicato di ripresa e di sviluppo economico per il territorio del Nord Sardegna che ha bisogno del supporto di una reta istituzionale come quella che stiamo vedendo questa mattina», ha detto il direttore Generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi, intervenendo al Forum della prevenzione “Made in Inail”, svoltosi stamane nell’aula magna dell’Università di Sassari. «Il nostro impegno come Azienda sanitaria è fare in modo che la Asl e i suoi operatori siano individuati non come sanzionatori, ma come rappresentanti della rete di prevenzione e sicurezza sul lavoro, in maniera coordinata e in rappresentanza di tutti gli enti coinvolti, Aou, Inali, Inps in prima linea».



«Oltre al Servizio di Prevenzione ambienti di lavoro (Spresal), sul territorio operano anche il Servizio di igiene alimenti di origine animale e anche Igiene pubblica che indirettamente concorrono per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre noi Asl siamo uno dei primi datori di lavoro di questo territorio per numero di dipendenti, insieme alla Aou, arriviamo quasi a 6 mila tra collaboratori e dipendenti». Nei nostri progetti futuri abbiamo delle proposte di collaborazione per supportare fattivamente lo sviluppo socio economico del Nord Sardegna, attraverso progetti di informazione e prevenzione, con l’Ispettorato nazionale del lavoro e auspichiamo di farlo anche con Inail con l’Aou e con il coordinamento della Regione Sardegna, ha concluso Sensi.



«Riusciremo anche a superare la carenza di personale medico e saremo in grado di raggiungere gli obiettivi della sicurezza impiegando in questo percorso tutti i professionisti coinvolti nel processo, come tecnici, economisti, giuristi, ingegneri, amministrativi». All’incontro erano presenti Gavino Mariotti, Rettore Università degli Studi di Sassari, Franco Bettoni, Presidente Inail, Carlo Doria, Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale Regione Sardegna, Antonio Spano, Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Flavio Sensi, Direttore Generale ASL 1 Sassari, Alfredo Nicifero, Direttore Regionale Inail.