S.A. 31 marzo 2023 Torna a Sassari il Gran Caffè Astra



SASSARI - Torna a grande richiesta al Teatro Astra lo spettacolo della compagnia Teatro Sassari “Gran caffè Astra” che andrà in scena sabato 1 aprile alle 21 e domenica 2 aprile alle 19”. La pièce aveva concluso con un gran pienone il festival Etnia e Teatralità fiore all’occhiello dalla compagnia Teatro Sassari, chiudendo il sipario su una stagione di grandi successi realizzata con il patrocinio della Regione, del Comune e della Fondazione di Sardegna. “Gran Caffè Astra nuova produzione scritta da Mario Lubino e diretta dallo stesso Lubino e da Alfredo Ruscitto porterà di nuovo in scena l’allegria e l’ironia dei “Café chantant” in voga nel periodo della Belle Epoque.



Numeri di arte varia, sketch comici, balletti, canzoni e un esilarante primo atto riproporranno con l’artificio tecnico del teatro nel teatro le prove di una commedia in sassarese. Al debutto dello spettacolo il pubblico ha risposto con scroscianti applausi all’esibizione del cast che ritorna sul palco composto da: Alberto Lubino, Mario Lubino, Michelangelo Ghisu, Teresa Soro, Alessandra Spiga, Pasquale Poddighe, Alfredo Ruscitto, Paolo Colorito, Aldo Milia e la vedette Pina Muroni accompagnati dalle musiche Luca Sirigu.