S.A. 31 marzo 2023 Canile lager in azienda agricola: denunciato Un canile senza autorizzazioni con 19 cani in 5 box di dimensioni non adeguate: il blitz dei carabinieri nelle campagne di Ittireddu. Denunciato il proprietario



ITTIREDDU - Un canile non autorizzato con 19 cani in 5 box di dimensioni non adeguate è stato oggetto di un controllo da parte dei carabinieri nelle campagne di Ittireddu. Il blitz dei militari presso un'azienda agricola del paese è stato supportato dal personale del Dipartimento di Prevenzione - Anagrafe Canina dell'Asl. Durante il sopralluogo è sttao trovato anche un cane legato ad una catena molto corta, inferiore ai cinque metri. Per il proprietario è scattata una denuncia per maltrattamento di animali.