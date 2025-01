S.A. 3 aprile 2023 A Sassari ritorna Promo Autunno Il 13, 14 e 15 ottobre negli spazi della Promocamera di Sassari tre giornate di immersione tra le eccellenze del territorio con uno sguardo rivolto al mondo imprenditoriale internazionale



SASSARI - “Promo Autunno”, la fiera regionale della Sardegna, ritorna a Sassari dopo tre anni e riparte con una V edizione sempre più al top. A sette mesi dall’apertura, l’evento ideato e organizzato dalla Claudio Rotunno Events Designer ha già oltre cento postazioni prenotate da imprenditori d’eccellenza di ogni settore. E questo anche grazie anche al contributo della Camera di Commercio che, per ogni standista, eroga un rimborso spese pari al quaranta per cento. Sono già in calendario le date della manifestazione: il 13, 14 e 15 ottobre negli locali della Promocamera di Sassari, nella zona industriale, dove l’evento si svilupperà su uno spazio totale di circa 8mila metri quadri, accogliendo centinaia di stand e decine di migliaia di visitatori. L’annuncio è stato dato oggi (3 aprile) nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Ducale, alla quale hanno preso parte l’ideatore e organizzatore della manifestazione, Claudio Rotunno, l’assessora alle attività produttive del comune di Sassari, Alessandra Corda, il presidente della Promocamera, Francesco Carboni, il direttore di Promocamera, Luigi Chessa, il funzionario di Confindustria Centro Nord Sardegna, Roberto Chironi, il presidente dell’ATP di Sassari, Paolo Depperu, e la direttrice generale della Dinamo Banco di Sardegna, Viola Frongia.



«Tre edizioni saltate a causa della pandemia ci rendono ancora più determinati nell’organizzare una fiera capace di superare se stessa», ha affermato Claudio Rotunno, ricordando che il segreto della manifestazione sta nel mettere insieme le eccellenze del territorio che hanno l’obiettivo di crescere: «Hanno già aderito aziende sarde, campane, romane, toscane e dell’Emilia Romagna – ha precisato il noto imprenditore – crediamo molto nelle aziende del territorio ma lanciamo uno sguardo all’orizzonte verso i canali internazionali che ci hanno già aperto le porte». «Siamo molti soddisfatti che Sassari sia stata scelta ancora una volta per questa vetrina così importante per tutta la Sardegna – ha commentato l’assessora Alessandra Corda –. Promo Autunno è un esempio virtuoso e un chiaro segno di resilienza di un territorio che deve trovare al suo interno quelle energie che altri trovano nei finanziamenti pubblici».



Non nasconde il suo entusiasmo anche Francesco Carboni, presidente Promocamera: «In occasioni come questa, Sassari deve tornare ad essere un polo attrattore attraverso Promocamera, che rappresenta un fulcro per la realtà imprenditoriale del territorio. La nostra struttura ha già dimostrato con i fatti, negli anni, grandi potenzialità, e la crescita costante e duratura passa per la spinta del sistema economico del nord Sardegna». Soddisfazione è stata espressa anche da Stefano Visconti, presidente della Camera di Commercio di Sassari-nord Sardegna: «Il ritorno di Promo Autunno è un segnale importante per tutto il territorio –– perché i nostri imprenditori costituiscono un tessuto da alimentare e promuovere anche in occasioni come queste. Un tessuto che in questa circostanza si dimostrerà ancora una volta dinamico e propositivo». Per quanto riguarda la manifestazione, è stato riconfermato l’“Allestimento vincente”, con i suoi settori Silver, Gold e Platinum, nei quali saranno inseriti tutti i comparti commerciali, dall’agroalimentare all’artigianale, dall’arredo al design e quindi industria, assicurazioni, agenzie immobiliari e di viaggi, scuole di lingue, centri bellezza, acconciatori, gioielleria e fashion, settore auto, energia, tecnologia tanto altro.



Il Gold ospiterà i grandi eventi per le istituzioni e per le più importanti associazioni di categoria, sarà occasione di incontri e talk show in compagnia di esperti di vari settori quali design, architettura, istituzioni, food, mobilità ecosostenibile e altro ancora. Il format è studiato per implementare le sinergie tra i piccoli e i grandi imprenditori, le organizzazioni rappresentative e istituzionali e gli esperti. Il Platinum invece accoglierà il massimo riferimento aziendale per raffinatezza e pregio. Immancabile il padiglione wedding, allestito come un vero e proprio set fotografico per matrimoni, sempre di forte impatto con le sue sensazionali sfilate di moda. Anche il padiglione food events promette di essere uno dei punti di forza con i suoi gettonatissimi cookingshow. E ancora convegni dedicati al lavoro, al green, all’auto emotive, che saranno presentati nella sala stampa appositamente predisposta dalla Regione Autonoma della Sardegna.



Tra le novità sarà data una particolare attenzione al green: gli oltre cinquemila metri quadri di stampati dell’immagine coordinata dell’evento saranno realizzati in tessuto completamente riciclato, abbandonando il vecchio pvc. Massimo riserbo per quanto riguarda i nomi degli ospiti, ma già si parla di notissimi personaggi di fama nazionale. La fiera Promo Autunno è sostenuta da partner ormai storici come Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Sassari, Camera di Commercio del Nord Sardegna, Azienda speciale Promocamera, Banco di Sardegna, Consorzio industriale provinciale di Sassari, Confindustria Centro-nord Sardegna, Dinamo Banco di Sardegna, Gruppo Unione Sarda e Videolina-Radiolina, Atp di Sassari, Federalberghi, Confartigianato e Confcommercio.