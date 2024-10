Cor 6 aprile 2023 Chessa promuove il Bosa Beer Fest È una delle tante proposte che si aggiungono alle varie offerte dell’estate e di tutto l´anno. Lo ha detto l’Assessore del Turismo, Gianni Chessa nel corso della presentazione della settima edizione del “Bosa Beer Fest”, ormai considerato il più grande e partecipato festival dedicato alla birra artigianale in Italia



BOSA - «Presentiamo ancora un'altra iniziativa di promozione turistica – ha proseguito l’assessore Chessa che si svolgerà a Bosa in un periodo di spalla. La stagione sta partendo bene. Questo Festival rientra tra le oltre 230 iniziative che ci saranno in Sardegna. Rientra tra le iniziative che hanno una promozione e una visibilità diversa di ciò che vuole offrire la Sardegna ai turisti. Noi abbiamo bisogno anche di accarezzare questo sogno che è quello di andare oltre il mare. È una delle tante proposte che si aggiungono alle varie offerte».



«Questa, ha concluso l’esponente della Giunta Solinas, sarà una stagione record. Ci sono già tanti turisti e dobbiamo dare servizi. E questo Festival in programma a Bosa è uno dei tanti modi per dare servizi e offrire supporto, un servizio diverso, di qualità certificata molto apprezzato e di forte richiamo turistico. Mare, enogastronomia, tradizione, cultura. Questa è la strada giusta da percorrere. Dobbiamo rafforzare questo concetto e dobbiamo far sapere al mondo che queste iniziative servono a far apparire la Sardegna viva e accessibile tutto l'anno».



La grande novità di quest'anno è caratterizzata dal Concorso Birrario Top of The Hops che vedrà in competizione i trenta birrifici partecipanti. Il Bosa Beer Fest è un evento che è cresciuto negli anni e che nella scorsa edizione ha registrato numeri da record con un tutto esaurito nel settore ricettivo.