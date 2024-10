G.P. 9 aprile 2023 Concessioni, nuove norme per spiagge sarde



La Giunta regionale approva la delibera per fare "chiarezza". Norme più facili per l´uso delle spiagge e concessioni demaniali in Sardegna. Dalle autorizzazioni stagionali nei territori communali senza Pul fino alle celebrazioni di matrimoni o riprese fotografiche specifiche per pubblicità La Giunta regionale approva la delibera per fare "chiarezza". Norme più facili per l´uso delle spiagge e concessioni demaniali in Sardegna. Dalle autorizzazioni stagionali nei territori communali senza Pul fino alle celebrazioni di matrimoni o riprese fotografiche specifiche per pubblicità • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat