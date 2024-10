S.A. 12 aprile 2023 Riconoscimento Comitati: nuovi passi ad Alghero Proseguono le interlocuzioni per il riconoscimento ufficiale dei Comitati di Quartiere e Borgata nel territorio di Alghero. Una volta predisposta la bozza di regolamento per il riconoscimento ufficiale dei Comitati di Quartiere e di Borgata, il documento verrà discusso con la Commissione competente



ALGHERO - A seguito del voto positivo del Consiglio Comunale relativamente all’Ordine del Giorno proposto dalla Maggioranza per il riconoscimento ufficiale dei Comitati di Quartiere e di Borgata è stata avviata l’attività prevista dall’Amministrazione Comunale per la predisposizione di un apposito regolamento comunale. Sono state così avviate le interlocuzioni con i diversi Comitati attivi sul territorio per una ricognizione degli atti costitutivi, dei documenti statutari, degli eventuali regolamenti di funzionamento interno e delle perimetrazioni adottate dai Comitati stessi.



In attesa di ricevere tutta la documentazione necessaria, sono già diversi i documenti all’attenzione dell’assessore con delega agli Affari Generali Alessandro Cocco, insieme a bozze e ulteriori contributi inviati dai rappresentanti dei comitati. Una volta predisposta la bozza di regolamento per il riconoscimento ufficiale dei Comitati di Quartiere e di Borgata, il documento verrà discusso con la Commissione competente. «Una iniziativa importante per valorizzare la rappresentatività dei Comitati e dei cittadini, come mai prima d'ora» sottolinea il aindaco di Alghero, Mario Conoci.