Cor 12 aprile 2023 Alcolici a 14enne, denunce a Sassari Due denunce penali e una sanzione amministrativa da 5mila euro. È quanto la Polizia locale ha comminato al gestore di un negozio di vicinato e all’uomo presente nel locale nel momento in cui gli agenti in borghese lo hanno colto in flagranza mentre vendeva alcolici a un ragazzino di quattordici anni



SASSARI - Il fatto è accaduto nei giorni scorsi, ma l’esercizio di vicinato era da tempo sotto il controllo del Comando di via Carlo Felice dove erano arrivate numerose segnalazioni da parte dei cittadini nei confronti del negozio proprio sulla vendita di alcolici a minorenni. L’uomo presente nel negozio ha dichiarato di essere un parente del gestore, ma da un controllo compiuto dagli agenti è emerso che non aveva i requisiti previsti dalla normativa regionale per poter lavorare in una attività simile. Gli uomini della Polizia locale hanno denunciato i due all’autorità giudiziaria poiché la somministrazione di alcolici ai minori di anni 16 è sanzionata penalmente dall’articolo 689.



Inoltre, per la violazione della norma regionale sui requisiti richiesti per lavorare in un esercizio di vicinato, è stata comminata la sanzione di 5mila euro. I genitori del ragazzino sono stati immediatamente avvertiti e, una volta arrivati al Comando dove era stato portato il minorenne, hanno più volte ringraziato gli agenti per l’impegno quotidiano in attività simili volte alla tutela dei più giovani. Gli agenti della Polizia locale eseguono controlli, soprattutto in borghese, senza soluzione di continuità, per arginare il fenomeno della vendita di alcolici e superalcolici ai minorenni.



Le attività della Polizia locale di Sassari mirano ad arginare il fenomeno sempre più preoccupante della vendita di alcolici ai minorenni. Spesso partono dalle segnalazioni degli stessi cittadini e dopo alcune verifiche, alla prima occasione, procedono cogliendo i trasgressori in flagranza. Il Comando ricorda che chi serve o vende alcolici, che siano bar o negozi, ha l’obbligo di chiedere i documenti ai giovani per assicurarsi che siano maggiorenni. La Polizia Locale è anche impegnata costantemente sulle strade del territorio comunale, con controlli rafforzati nel fine settimana, per accertare lo stato psico fisico dei conducenti dei veicoli, rafforzati proprio in questi giorni di festività.