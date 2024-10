S.A. 12 aprile 2023 Porto Torres e Guardia Costiera in biblioteca Inaugurata una sezione dedicata alla Guardia Costiera: sono stati messi a disposizione del pubblico testi editi dall’Ufficio Comunicazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e altri sulla cultura marinara



PORTO TORRES - Nella Biblioteca comunale di Porto Torres è stata inaugurata una sezione dedicata alla Guardia Costiera. Alla presenza del comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Fregata Gabriele Peschiulli, e in occasione della “Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara”, sono stati messi a disposizione del pubblico testi editi dall’Ufficio Comunicazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e altri sulla cultura marinara: un Fondo che verrà progressivamente implementato e che troverà spazio nella sezione della Biblioteca destinata all'Agenda 2030, alle tematiche ambientali e allo sviluppo sostenibile.



Alla presenza dei rappresentanti dell'amministrazione comunale e dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia-sezione di Porto Torres, anche la Capitanerie di Porto ha sottoscritto il "Patto per La Lettura" che coinvolge diverse realtà istituzionali e associative del territorio.

Il sindaco Massimo Mulas ha ringraziato così per questo dono: «Il mare è parte fondamentale della nostra identità e crediamo che questo contributo della Capitaneria di Porto consenta soprattutto ai più giovani di approfondire una parte essenziale della nostra cultura. La Marina Militare e la Guardia Costiera offrono alla comunità un servizio cruciale su più fronti e in questa occasione non posso che ringraziare lo spirito di collaborazione e la competenza con cui il personale della Capitaneria si mette continuamente in gioco per affrontare i piccoli e i grandi problemi del nostro Golfo».