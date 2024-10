S.A. 14 aprile 2023 Incontri di meditazione a Sennori Il corso si articolerà in sette incontri settimanali durante i quali i partecipanti potranno apprendere le tecniche di rilassamento profondo, yoga della risata, tecniche di meditazione e di respirazione



SENNORI - Il 19 aprile 2023, alle ore 17, nell’auditorium “Antonio Pazzola” del Centro culturale di Sennori prenderà il via il corso formativo “Incontri di meditazione e formazione al benessere”, patrocinato dal Comune, assessorato alle Politiche giovanili. Le lezioni saranno svolte da Vittorio Conti, operatore sanitario, esperto di comunicazione e insegnante certificato di Yoga della risata.



Il corso si articolerà in sette incontri settimanali durante i quali i partecipanti potranno apprendere le tecniche di rilassamento profondo, yoga della risata, tecniche di meditazione e di respirazione. Le lezioni sono gratuite, rivolte ai maggiorenni e hanno lo scopo di guidare i partecipanti nello sviluppo della consapevolezza di sé, nella crescita personale e nel raggiungimento di una maggiore sintonia e benessere nel rapporto con le altre persone.



«Una politica corretta è quella che mira al benessere psicofisico dei cittadini. Uno degli obbiettivi principali del corso è la lavorazione su se stessi per l’accrescimento dell'autostima, fonte preziosissima per il raggiungimento degli obbiettivi personali di ognuno di noi», spiega Roberta Piredda, consigliera delegata alle Politiche giovanili del Comune di Sennori.