S.A. 14 aprile 2023 Cercasi giovani talenti per Abbabula Le Ragazze Terribili cercano giovani talenti musicali per Abbabula Festival 2023. Candidature fino al 16 aprile, iniziativa promossa con il sostegno della Chiesa Valdese



SASSARI - In occasione della 25esima edizione del festival di musica d’autore Abbabula, Le Ragazze Terribili lanciano un contest per scovare e valorizzare giovani talenti. L’artista selezionato si esibirà quest’estate ad Alghero sul palco del Festival Abbabula. La call è aperta a musicisti e musiciste, cantautori, cantautrici e band - residenti o sardi di nascita - di età compresa fra i 16 e i 29 anni con la passione, la tecnica, la personalità e l’appeal per stare sul palco di un grande evento.



Mancano ancora pochi giorni per presentarsi, la scadenza del termine è il 16 aprile. Entro il 25 aprile si conosceranno i nomi di coloro che accederanno alla fase “live” della selezione. Dieci talenti avranno l’opportunità di esibirsi “dal vivo” al Quod di Sassari durante tre serate nel mese di maggio. L’iniziativa è promossa grazie al sostegno del bando Otto per Mille della Chiesa Valdese.



Per le candidature bisogna andare sui social o sul sito de Le Ragazze Terribili e compilare il form con tutti dati personali e caricare 2 tracce audio e 1 link a un file video (modalità pubblica). In caso di minori di 18 anni sarà necessario allegare il documento di identità di un genitore/tutore. Da 35 anni la Cooperativa Le Ragazze Terribili organizza eventi, spettacoli e concerti dando spazio a fenomeni emergenti che negli anni sono diventati nomi affermati nel panorama musicale. Per informazioni scrivere a info@leragazzeterribili.com o chiamare lo 079-278275.