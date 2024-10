G.P. 15 aprile 2023 Po a secco, allarme siccità anche in Sardegna



La siccità peggiora al Nord: si prevede un estate peggiore di quella del 2022. Attenzione alta anche in Sardegna, dove in comprarazione con i valori medi mensili, manca più del 10% dell´acqua immagazzinata, questo indica un livello di "pericolo" La siccità peggiora al Nord: si prevede un estate peggiore di quella del 2022. Attenzione alta anche in Sardegna, dove in comprarazione con i valori medi mensili, manca più del 10% dell´acqua immagazzinata, questo indica un livello di "pericolo" • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat