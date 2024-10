Cor 20 aprile 2023 I 40 anni del Premio “Rafael Sari” Come sempre il concorso è diviso in tre sezioni: Sezione A – riservata alle scuole cittadine; Sezione B – riservata al catalano standard; Sezion C- riservato al catalano di Alghero. I termini per l’invio delle opere scadono il 31 luglio 2023. La cerimonia di consegna dei premi si farà il giorno 29 settembre 2023, giorno di San Michele, patrono della città



ALGHERO - Ha raggiunto il traguardo dei 40 anni il concorso di poesia e prosa “Rafael Sari”. Un risultato che lo mette sicuramente al primo posto in Sardegna e in Italia per l’uso della lingua catalana e tra i più longevi concorsi del genere in Sardegna. Il patrocinio ottenuto dalla Regione Sardegna, dal Comune di Alghero, dalla Diputació di Barcelona, dalla Generalitat de Catalunya lo collocano tra i più prestigiosi concorsi letterari in lingua catalana a livello internazionale. Ma il prestigioso risultato ottenuto dall’Obra Cultural de l’Alguer, grazie soprattutto alla infaticabile opera del segretario organizzativo Giovanni Irranca, permette oggi di rilanciare il concorso soprattutto nelle scuole cittadine alla luce anche dei risultati ottenuti dalla recente campagna di sensibilizzazione per l’uso della lingua catalana in classe alla quale hanno dato l’adesione oltre 400 famiglie.



Si tratta di un bilancio positivo in termini di inclusione e partecipazione della comunità algherese che favorirà la promozione e la diffusione della cultura e della lingua catalana di Alghero; mai come oggi infatti la scuola assurge ad un ruolo fondamentale della trasmissione della lingua, con il necessario apporto delle famiglie naturalmente, e il ruolo degli insegnanti appare allora fondante perchè la scuola oggi rappresenta il solo luogo capace, attraverso precisi interventi istituzionali, di alimentare, di supportare o di ostacolare il trasferimento intergenerazionale della lingua algherese.



Il Premio “Rafael Sari” da 40 anni contribuisce a dare vitalità alla comunità linguistica e al patrimonio culturale della nostra città; tanti poeti si sono fatti conoscere attraverso di esso e tanti si sono affermati ma ora è necessario che tutta la comunità si stringa attorno a questo concorso perché continui a essere patrimonio di tutti, giovani e diversamente giovani: Alghero ha una vivacità culturale incredibile, si svolgono in città competizioni e produzioni poetiche importanti, in modo particolare in alcune scuole cittadine; ci sono poeti che scrivono poesie in lingua che, in questa suggestiva ricorrenza del quarantennale del premio, invitiamo a partecipare per onorare la memoria del maestro Rafael Sari e per dare una testimonianza di affetto alla città, alla sua cultura e alla sua lingua.



Foto d'archivio