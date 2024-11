Cor 22 aprile 2023 Porto Alghero, pronti per l´estate Giancarlo Piras a Roma per discutere del Piano Strategico della Portualità Turistica alla presenza del ministro del Turismo Daniela Santanchè. Sabato 6 maggio la presentazione della nuova stagione turistica



ALGHERO - Porto di Alghero in piena attività. Partecipazione del principale approdo della Riviera del Corallo all'importante evento nazionale tenutosi a Roma presso lo straordinario, storico Palazzo Colonna dedicato al “Piano Strategico della Portualità Turistica”. Alla presenza del Ministro del Turismo Daniela Santanchè e del presidente di Assonat, organizzatore dell'appuntamento, Luciano Serra, si è discusso della valenza in termini turistici dei tanti scali marittimi della Penisola. Per il Nord Ovest Sardegna è intervenuto il presidente Giancarlo Piras, presente all'evento insieme a Nico Schiaffino (Nautica Stintino) e Antonello Caddau (Porto Torres), che ha posto in evidenza la presenza di un “Piano strategico della portualità dei porti turistici in Sardegna” che prevede anche, nell'ottica di quanto previsto dal convegno della Capitale, l'istituzione dell'albergo nautico diffuso.



Inoltre il presidente Piras si è soffermato anche sulla grande, e delicata questione delle concessioni demaniali nell'ottica dei mutamenti in vista per la normativa “Bolkenstein”. Porto di Alghero che sarà presente anche alle importanti fiere nautiche di Olbia e soprattutto di Palma di Maiorca dove, come accade ogni anno, si procederà anche alla promozione del territorio e delle sue eccellenze culturali, gastronomiche e naturalistiche, oltre che dei servizi offerti dalla portualità.



Inoltre, per chiudere, c'è da ricordare che il Porto di Alghero ha partecipato alla “Giornata del Mare” intervenendo con alcune azioni di cura del verde e del decoro degli spazi dell'approdo cittadino. Progetti, iniziative, tra cui un'importante regata in connessione con la Francia (di cui si è svolta una riunione operativa alla presenza dell'Amministrazione Comunale e dei partner francesi e che a breve sarà annunciata), servizi e ulteriori comunicazioni che, oltre la presentazione della nuova stagione, saranno oggetto del classico appuntamento di primavera che si terrà ad Aquatica sabato 6 maggio alla presenza dei vertici del Porto di Alghero, dell'Amministrazione Comunale, della Capitaneria e delle diverse Istituzioni.