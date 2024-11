Cor 24 aprile 2023 L´Alghero in Promozione: la festa Al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia è andata in scena la grande festa giallorossa per la vittoria del campionato e il salto in Promozione. Il pomeriggio è stato aperto dalla Banda Musicale “A. Dalerci” con tanto di Inno nazionale poco prima del fischio d’inizio



ALGHERO - Sul campo ha vinto il Siligo, autentica “bestia nera” per l’Alghero, considerando anche il successo dell’andata. Decisiva la doppietta di Pilo, nel primo tempo con un calcio di rigore guadagnato e trasformato al 41’, poi su azione nei minuti finali del match. L’Alghero ha provato a chiudere in bellezza davanti ai propri tifosi, andando vicinissimo al gol nei primi 45’ ma soprattutto nella ripresa: Mereu, Manunta e Marras sfiorano il pareggio ma sono gli ospiti ad andare nuovamente a segno. L’Alghero esce comunque tra gli applausi dei propri tifosi, soprattutto per la grande stagione portata a termine. La festa giallorossa si è chiusa con le premiazioni per squadra e staff ma anche con la consegna di alcune targhe ricordo.



ALGHERO: Frau, Caddeo (23’ st Manunta), Ant. Masala, Mereu, Sini, Urgias, Sasso (37’ st G. Pinna), Mula (12’ st Correddu), Fermina, Puddu (32’ st Mar. Tedde), Livesi (23’ st Marras). In panchina: Marrosu, Libi, Monti, Mat. Tedde. Allenatore: Gianni Piras

SILIGO: Sassu, Sanna, Lintas, Mura (45’ st Delogu), Sarr, Chesseddu, Saba (23’ st Falchi), Marceddu, Pilo, Mazoni, Ortu. In panchina: Ruda, Tilocca, Fadda. Allenatore: Luciano Pinna RETI: 41’ pt (r) e 46’ st Pilo.