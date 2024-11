S.A. 24 aprile 2023 Esordienti da record alle Nazionali Per il secondo anno consecutivo i giovani atleti dell´Alghero Calcio sono campioni regionali e conquistano la prima fase delle finali Nazionali, strappando un biglietto per l´ultima fase



ALGHERO - A Milano, gli Esordienti dell'Alghero Calcio dopo aver vinto la fase provinciale e successivamente quella regionale, confermandosi campioni regionali per il secondo anno di fila, conquistano la prima fase delle finali nazionali, strappando un biglietto per l'ultima fase. Si tratta di un risultato storico che, mai, prima d'oggi era stato raggiunto da una squadra sarda. Gli algheresi hanno portato a casa due vittorie, contro l'Enotria e C.Schiffino. «Questo, siamo certi, non può che non essere il risultato lungimirante del lavoro e del progetto giallorosso, sul quale la capacità e la professionalità dei nostri responsabili, unita al lavoro di staff, hanno saputo portare i frutti» il commento della società giallorossa.