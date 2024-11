Cor 27 aprile 2023 Parco illegittimo, ancora strigliate

«Vertici totalmente inaffidabili» Alivesi e Di Maio censurano Mariani e i vertici di Casa Gioiosa. «Non sono ancora paghi della vera e propria strigliata data dal Segretario generale del comune di Alghero circa la presentazione dei bilanci previsionali, dal 2017 a 2021 escluso il 2019, a fine anno con variazioni di bilancio annesse illegittime. Questo è un organo politico completamente inaffidabile»



ALGHERO - «Non c’è nulla da fare, l’ultima ruota tra gli organi dello Statuto muove i fili. Ultima News del sito del Parco lo conferma. Aspettiamo il verbale dell’Assemblea a firma del Presidente, Raimondo Tilloca, e del Segretario facente funzioni, Giovanni Sinis per riaprire il discorso sulla data di chiusura del rapporto di lavoro con il Direttore del Parco Mariano Mariani. Quello che ora ci fa rimanere basiti è il contributo poco edificante del Presidente e Consiglio direttivo i quali sembrano avere una naturale avversione per l’accettazione dello Statuto del Parco e pensano che lo stesso debba essere appesantito da orpelli vantaggiosi per il Direttore».



Le due consigliere comunali e componenti dell'assemblea del Parco di Porto Conte, Maria Antonietta Alivesi e Giusy Di Maio, ritornano sullo spinoso argomento già oggetto di pesanti censure. «L’Assemblea, capendo quest’ansia degli Organi statutari, ha chiesto che venga richiesta un’interpretazione autentica dell’art. 5 dello Statuto e quindi della permanenza al Parco del Direttore. Riteniamo che, in questo momento, il Parco non goda di menti molto brillanti se fa muro affidandosi all’interpretazione “marianina” dello Statuto».



«Non sono ancora paghi della vera e propria strigliata data dal Segretario generale del comune di Alghero circa la presentazione dei bilanci previsionali, dal 2017 a 2021 escluso il 2019, a fine anno con variazioni di bilancio annesse illegittime. Questo è un organo politico completamente inaffidabile il cui direttore ha cavalcato, dettando le regole, dal 2016 ad oggi. Secondo noi il vero organo politico è Lui. Arroccarsi nelle posizioni del Direttore non porterà niente di buono a nessuno. Presidente e Consiglio direttivo, accettando supinamente le scelte del Direttore, danno l’impressione di essere inaffidabili e incompetenti. “Il sapere rende liberi, è l'ignoranza che rende prigionieri” …Sempre attuale Socrate» chiudono Maria Antonietta Alivesi e Giusy Di Maio (nella foto).