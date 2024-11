S.A. 28 aprile 2023 Premio Isio Saba: via alle iscrizioni Per il vincitore assoluto della finalissima è previsto un premio in denaro di tremila euro. Serata di premiazione a novembre



CAGLIARI - Edizione numero tre per il “Premio Isio Saba per la creatività e l’innovazione nella musica jazz 2023” che quest’anno si arricchisce di una data molto importante: il decennale della scomparsa di Isio Saba. Pioniere del jazz in Sardegna, Saba per tutta la sua esistenza si è speso nella divulgazione della musica afroamericana in Italia promuovendo l’incontro tra i grandi del jazz mondiale - di cui era promoter in Italia - e sostenendo le nuove generazioni di musicisti sardi che in quegli anni muovevano i primi passi ispirati proprio dalle sue imprese.



Una edizione dunque particolarmente significativa per gli organizzatori del Premio che, in coincidenza del decennale, hanno preannunciato importanti iniziative nel corso di tutto il 2023. Il concorso ha lo scopo di premiare e promuovere i musicisti che, nel solco della figura e della storia di lsio Saba, dimostrino la loro spiccata personalità artistica e la loro eccellenza creativa nel campo della musica, in cui sia parte fondamentale uno o più dei seguenti elementi: l’improvvisazione, in qualità di solisti, compositori, arrangiatori e band leaders; la contaminazione tra generi musicali; l’originalità.



L’apertura delle iscrizioni al Premio è già partita il 24 aprile scorso: tutti coloro che intendono partecipare potranno farlo seguendo le indicazioni del regolamento fino al 30 giugno, data di chiusura delle iscrizioni. Sono ammessi al concorso musicisti che si presentino come singoli solisti o come band (max 6 elementi). A valutare i partecipanti sarà una giuria diretta dal batterista, compositore ed educatore jazz Gianrico Manca e composta da musicisti e addetti ai lavori presenti in occasione delle varie esibizioni che decreteranno i premi previsti nell'ultimo giorno di live. La giuria è composta da membri incaricati direttamente dall’Associazione Festival Internazionale Jazz in Sardegna e dell’associazione culturale Jazzino. La composizione della Giuria verrà comunicata prima della chiusura delle call di iscrizione.



La serata finale di premiazione (finalissima) si svolgerà nel mese di novembre 2023 sempre al Teatro Massimo di Cagliari. Per il vincitore assoluto della finalissima è previsto un premio in denaro di tremila euro. Il vincitore sarà ospite della 43ma edizione del Festival internazionale Jazz in Sardegna-European Jazz Expo. Inoltre, sarà assegnata una Menzione Speciale al concorrente la cui proposta musicale abbia mostrato un evidente carattere innovativo. Anche il vincitore della Menzione parteciperà al Festival Internazionale Jazz in Sardegna-European Jazz Expo.



