AlmaCanta allo Spazio Bunker

SASSARI - A meno di dieci giorni dalla conclusione della campagna di raccolta fondi per il nuovo disco, prevista per il 13 maggio, il duo AlmaCanta incontra il pubblico allo Spazio Bunker venerdì 5 maggio alle 19 per un aperitivo in musica.



Sulla piattaforma Produzioni dal basso è stata già superata quota 3.000,00 euro con oltre 70 sostenitori. AlmaCanta presenta al pubblico, alcune anticipazioni del nuovo disco dal vivo. Zaira Zingone e Graziano Solinas, ospiti dello Spazio Bunker, centro culturale a Sassari, sede della Compagnia Teatrale Meridiano Zero, incontreranno il pubblico per un evento in previsione della chiusura della campagna dedicato alla musica d’autore, durante il quale sarà possibile effettuare una donazione e ritirare una delle ricompense tra le quali le bellissime illustrazioni digitali stampate su carta di Elisa Gibertini; le cartoline e i segnalibri ad acquerello di Giuseppina Mela, gli acrilici di Daniel Leal.



La campagna resta disponibile sul portale di produzionedalbasso.com fino al 13 maggio, ma chiunque lo vorrà potrà - durante la serata - prenotare una copia del nuovo disco "Let the spirit bring you home", digitale o stampata, e altre formule di ricompense compreso il concerto “a domicilio”. Appuntamento per venerdì 5 maggio alle ore 19 presso lo Spazio Bunker in via Francesco Porcellana n.17 a Sassari. Ingresso libero.