S.A. 3 maggio 2023 Aou Sassari: Prevenzione e cura prolasso Da oggi (3-6 maggio) ginecologi e ostetriche nelle piazze di Campagna Amica per tre giornate informative: il 6 maggio si chiude a Sassari e Nuoro. Dal 9 all’11 maggio, invece, il congresso nazionale Aiug con il patrocinio dell’Aou di Sassari, Uniss e Regione Sardegna



SASSARI - L'obiettivo è quello di accendere un faro sulle patologie e sulle disfunzioni del pavimento pelvico femminile, con particolare riguardo al prolasso e all'incontinenza urinaria. Si tratta di patologie ad alta incidenza, soprattutto nelle donne che si trovano in menopausa iniziale o nella post menopausa avanzata. Temi di grande impatto se si pensa che la percentuale delle donne interessate da prolasso aumenta con l'età, mentre in Italia soffrono di incontinenza urinaria almeno 3 milioni di donne. E proprio questi saranno gli argomenti centrali del XXXII congresso nazionale dell'Associazione italiana di Urologia ginecologica e del pavimento pelvico, in programma ad Alghero dal 9 all'11 maggio, all'Hotel Catalunya, con il patrocinio dell’Aou di Sassari, di Uniss e Regione Sardegna, assessorato alla Sanità.



Il congresso sarà preceduto da tre giornate informative (dal 3 al 6 maggio) che si svolgeranno nelle piazze di Campagna Amica, in collaborazione con Coldiretti Donne Impresa. La campagna di prevenzione prende l’avvio proprio questa mattina a Iglesias (8,30-12,30). L’iniziativa, assieme a Coldiretti Donne Impresa, vede collaborare l'Aiug, i medici ginecologi dell'Aou di Sassari, di tutti i Punti Nascita della varie Asl e l'Ordine della Ostetriche, che saranno protagonisti ciascuno nel proprio territorio. «Il prolasso e l’incontinenza urinaria femminile sono fenomeni tipici di una società che tende a invecchiare – afferma il professor Giampiero Capobianco, direttore della Ginecologia e ostetricia dell'Aou di Sassari e presidente nazionale della Aiug – e l’aumento della popolazione femminile anziana determinerà un aumento esponenziale di queste patologie e dei rispettivi interventi chirurgici». Tre giornate (3, 4 e 6 maggio) durante le quali gli esperti e le ostetriche saranno presenti nei mercati di Campagna Amica per dare vita a un progetto di sensibilizzazione, prevenzione e cura delle patologie del pavimento pelvico.



I prossimi appuntamenti sono il 4 a Cagliari al Mercato di Campagna Amica in Piazza Paolo VI (piazza Dei Centomila), sempre il 4 maggio a Oristano in Piazzale San Martino (vicino all'ospedale), ancora il 4 ad Alghero in Piazza Sant'Agostino. Quindi il 6 maggio a Nuoro al Mercato coperto Exme' in Piazza Mameli e, infine, sempre il 6 a Sassari all'Emiciclo Garibaldi. Gli esperti saranno a disposizione delle donne per fornire informazioni sul tema dell’incontinenza urinaria femminile e del prolasso degli organi pelvici. Per l'occasione sarà distribuito un libretto di 24 pagine che spiega le patologie, i fattori di rischio, i sintomi, i corretti stili di vita, le terapie, le infezioni urinarie e le cure.