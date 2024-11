Cor 10 maggio 2023

Matrimonio show a Punta Giglio: l´Alivesi chiede spiegazioni

ALGHERO - Le suggestive nozze celebrate lo scorso lunedì a Punta Giglio sono al centro di numerosi dossier fotografici ormai pubblici, così Maria Antonietta Alivesi, membro dell'assemblea di Casa Gioiosa e consigliera comunale, nonché autorevole animatrice del gruppo Punta Giglio Libera, ha protocollato una dettagliata richiesta di chiarimenti all'indirizzo del direttore del Parco di Porto Conte, Mariano Mariani (per conoscenza anche al presidente Tilloca, al consiglio di amministrazione ed ai revisori dei conti). Nella nota si chiede di relazionare in merito alle prescrizioni disposte dall'ente parco in base al regolamento ed al disciplinare recante disposizioni per le riprese e sull'utilizzo delle immagini foto-video approvato nel 2020. «Ora vediamo dove arriva l'autorità del Parco» il suo laconico commento.