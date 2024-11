G.P. 13 maggio 2023 La Sardegna riconferma 15 Bandiere Blu



Isola nella top ten nazionale, però senza nuove entrate. Bandiere Blu, la Sardegna si conferma nella classifica nazionale ai primi posti. Non ci sono però nuove entrate e sono 15 le località vincitrici per la Fee (Foundation for Environmental Education), l´ONG internazionale per l´educaizone alla sosteniblità