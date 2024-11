Cor 13 maggio 2023 Monopolio F2i s'infiamma lo scontro in Sardegna Renato Soru contro Antonello Cabras (F2i): basta silenzio, ci spieghi Il 29 maggio convocata l´assemblea straordinaria di Sogeaal e Geasar per deliberare la fusione delle due società per incorporazione contro la volontà della Regione Sardegna. S´infiamma il clima intorno alla privatizzazione degli scali sardi. Durissimi gli interventi dell´assessore Antonio Moro e di Renato Soru nel convegno in corso ad Alghero. Le immagini integrali