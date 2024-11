S.A. 14 maggio 2023 Fc Alghero festeggia la promozione Davanti al proprio pubblico, la formazione giallorossa ha festeggiato la promozione in Seconda Categoria conquistata matematicamente una settimana prima



ALGHERO - Fc Alghero in trionfo e, davanti al proprio pubblico, ha festeggiato la promozione in Seconda Categoria conquistata matematicamente una settimana prima. Penultima giornata di campionato e ultima tra le mura amiche al “Pintore – Caddeo” di Olmedo che, in questa prima storica stagione, ha ospitato la Fc Alghero per allenamenti e gare interne. 4 – 0 il risultato finale contro la Gymnasium Sassari con mister Zani che ha dato spazio alle cosiddette seconde linee. Nonostante la vittoria del campionato già in tasca, la Fc Alghero ha giocato per vincere anche per chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico. Per la cronaca, parte bene la Fc Alghero che sfiora il gol al 5° con un rasoterra di Nemore che sfiora la base del palo sinistro.



Al 14° è Cherchi che, dal limite dell’area, impegna severamente il numero uno ospite Diana che di pugno devia in corner. Al 35° è la Gymnasium a farsi vedere con Pintadu che calcia di poco fuori da distanza ravvicinata. Gli algheresi controllano bene e al 40° passano in vantaggio con Finca che supera il portiere ospite con un pallonetto. Al 45° gol annullato a Nemore per fuorigioco. Si va al secondo tempo e, dopo due minuti, i giallorossi si rendono pericolosi con il nuovo entrato Satta che supera tre avversari e calcia su Diana in uscita. Al 50° Satta serve un prezioso assist a Cherchi che, a tu per tu con Diana, sfiora il raddoppio. Ancora Fc Alghero vicino al gol al 52° con Satta. Il gol è nell’aria e al 55° Cherchi deposita in rete il preciso assist di Cariga. Al 65° rigore a favore della Fc Alghero per fallo su Cariga. Dal dischetto Nemore calcia fuori. Dopo tre minuti lo stesso Nemore, su punizione dal limite, si fa perdonare l’errore dal dischetto piazzando la palla rasoterra alla sinistra di Diana. Al 78° algheresi vicini al

poker con Cingotti che trova Diana pronto a deviare in angolo. Eurogol strappa applausi per Antonio Catogno che, all’80°, calcia di prima in diagonale da sinistra e piazza la palla del 4-0 all’angolino alto dalla parte opposta. Alla fine via ai festeggiamenti con giocatori e tifosi che indossano la maglia ricordo di questa stagione con la scritta “Ciak! Buona la Seconda...”.



Fc ALGHERO – GYMNASIUM: 4 - 0

Fc ALGHERO: Bellinzis, Gallo, Moro (15° st Carta), Rizzu (1° st Satta), Sanna Michele, Cariga, Nemore,

Sanna Alessandro (10° st Ardu), Cherchi, Campus (37° pt Catogno), Finca (23° st Cingotti).

Allenatore: Pippo Zani

A disposizione: Serra, Delias, Gnani, Nunfris.

GYMNASIUM Sassari: Diana, Cani, Era, Fancellu, Sardu, Landriscina, Pintadu, Pilo, Mannu, Sodini, Bellai.

Allenatore: Carlo Porqueddu

ARBITRO: Croce Roberto di Alghero

RETI: 40° Finca, 55° Cherchi, 68° Nemore, 80° Catogno