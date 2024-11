Cor 16 maggio 2023 Aspettando la Cavalcata, concerto-evento A partire dalle 18 del 20 maggio, nella piazza principale della città: Piazza d’Italia. Sul palco si alterneranno i Tazenda - che oltre a cantare i loro brani più amati si esibiranno insieme ai Bertas - Benito Urgu, I Collage, Maria Luisa Congiu e Valerio Scanu



SASSARI - Un concerto-evento, completamente gratuito, a partire dalle 18 del 20 maggio, nella piazza principale della città: piazza d’Italia. È la novità voluta dall’Amministrazione comunale per l’edizione 2023 che anticipa la grande festa della bellezza in programma per il 21 maggio. Tanti artisti, tra i più rappresentativi e richiesti del panorama musicale e dello spettacolo isolano, riuniti sul palco per “Sassari in Festa”. L'evento, ideato e condotto da Giuliano Marongiu, è organizzato dal Comune di Sassari con la collaborazione della Fondazione "Maria Carta". Sul palco si alterneranno i Tazenda - che oltre a cantare i loro brani più amati si esibiranno insieme ai Bertas - Benito Urgu, I Collage, Maria Luisa Congiu e Valerio Scanu, vincitore del Festival di Sanremo, gli Istentales con il Coro di Ittireddu, Franca Pinna, i Janas, Alessandro Pili noto Sindaco di Scraffingiu, Maria Giovanna Cherchi, i Fantafolk, i Double Dose, Giuliano Rassu, i Niera, Gabriele Masala, Fabrizio Sanna, Ammerare, Andrea Rosas e Alessandro Azara.



Sarà un evento capace di mescolare i colori della musica e dell’intrattenimento, della comicità e della cultura popolare, che vedrà scorrere i successi di un repertorio senza tempo che ognuno dei protagonisti coinvolti può vantare, oltre alle novità discografiche e ai duetti inediti che prenderanno forma per l’occasione. Uno spettacolo che punta a coinvolgere tutti gli spettatori, a cantare e a ballare, per una festa che segna il ritorno in piazza di una maratona ricca e varia, dopo la lunga pausa pandemica.



Ci sarà spazio anche per le più belle canzoni della musica sassarese con i Zeppara e Sassari Vecciu, per il canto corale che mette insieme le voci dei Cantori di Via Majore e degli Amici del Canto Sardo di Sassari, per le danze tradizionali di Usini, Sassari, Ovodda e Uri. L’iniziativa precede il grande giorno della Cavalcata Sarda che animerà le vie del centro con l’attesissima sfilata di migliaia di figuranti in costume, provenienti da tutte le parti dell’Isola, con il passaggio e l’esibizione delle maschere tradizionali dell’entroterra e il loro fascino antico, con le centinaia di cavalieri e amazzoni a cavallo che rievocheranno la prima storica edizione del 1899. L’edizione 2023, caratterizzata dal ritorno delle Pariglie all’Ippodromo a partire dalle 17, ritroverà i protagonisti della tradizione in piazza d’Italia dalle 18 con la Rassegna regionale di danze, suoni e canti di un’isola in festa.