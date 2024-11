Cor 16 maggio 2023 «Inclusione per favorire il reinserimento sociale» Così l’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai, è intervenuta alla conferenza stampa di presentazione del marchio etico solidale “Lav(or)ando 100% Inclusione Sociale”, tenutasi stamane nella sede dell’Assessorato regionale del Lavoro



CAGLIARI - «Crediamo nell’inclusione sociale e mella valorizzazione delle competenze per favorire il reinserimento sociale e lavorativo. L’assessorato del Lavoro ha raddoppiato le sovvenzioni alle cooperative, proprio perché riconosce l’importanza dell’economia cooperativa e il loro contributo allo sviluppo sostenibile e alla crescita occupazionale».



Così l’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai, è intervenuta alla conferenza stampa di presentazione del marchio etico solidale “Lav(or)ando 100% Inclusione Sociale”, tenutasi stamane nella sede dell’Assessorato regionale del Lavoro. Incentivare il superamento dei processi di esclusione sociale dei detenuti e delle persone che sbagliano è l’obiettivo dell’iniziativa, nata dal Progetto Lav(or)ando, sviluppato nella casa Circondariale di Uta e promosso dalla Elan Società Cooperativa Sociale, sostenuto dalla Fondazione con il sud. Un progetto venuto alla luce, proprio per favorire il recupero sociale e dare un’occasione di riscatto a 24 persone sottoposte a provvedimenti penali detentivi, attraverso l’inserimento lavorativo nella lavanderia industriale - i cui macchinari e attrezzature sono stati acquistati anche grazie a un contributo regionale - presente all’interno della Casa Circondariale di Uta e a seguire in imprese del territorio disponibili ad accoglierli, che potranno beneficiare di sgravi fiscali, in caso di assunzione.



«Questa cooperativa - ha detto Lai - è un esempio virtuoso di impresa sostenibile perché promotrice di un progetto che restituisce dignità alle persone, favorendo l’occupabilità e il reinserimento sociale attraverso un percorso di formazione, tirocinio e lavoro. Condividiamo il valore dell’inclusione sociale, una delle missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e pilastro del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027».