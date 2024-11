S.A. 19 maggio 2023 48 ore di allerta meteo in Sardegna Bollettino della Protezione Civile: forte perturbazione si abbatterà sull’Isola nel fine settimana. Particolare attenzione è riservata alle aree di Gallura, Baronia, Ogliastra e Sulcis



CAGLIARI - Allerta meteo in Sardegna (codice giallo) diffusa dalla protezione civile in vista di una forte perturbazione che si abbatterà sull’Isola nel fine settimana. Particolare attenzione è riservata alle aree di Gallura, Baronia, Ogliastra e Sulcis. «Una struttura ciclonica interessa il Mediterraneo occidentale e il nord Africa», fanno sapere dall’ufficio meteo di Cagliari. «Dalla giornata di domani (sabato 20 maggio) e fino alla prima parte di dopodomani (domenica 21 maggio) determinerà l’afflusso di aria calda e umida dal golfo libico anche verso la Sardegna».



In particolare: «Sabato sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati moderati e localmente elevati nel settore orientale. Generalmente moderati sul resto del territorio». E poi per domenica «si attendono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati generalmente moderati. Si prevede un’attenuazione dei fenomeni nel corso della seconda parte di domenica».