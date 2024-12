S.A. 22 maggio 2023 Ute Alghero: conferenze della settimana Martedì appuntamento con la storia dell´arte e la docente Mariolina Cosseddu. Giovedì la scrittrice Emma Fenu terrà una conferenza sulla scrittura creativa



ALGHERO - La Presidenza dell' Università delle Tre Età di Alghero annuncia l'inizio di una nuova settimana di conferenze. Martedì 23 maggio 2023 alle ore 17.00, presso la Sede dei Via Sassari, 179 , la Professoressa Mariolina Cosseddu Docente d'Arte, Gallerista e Storica dell'Arte, terrà la seguente Conferenza: “PICASSO GENIO DEL NOVECENTO: DA BARCELLONA A GUERNICA”



Giovedì 25 maggio 2023 alle ore 17.00 presso la Sede di Via Sassari 179, in presenza proveniente da Copenaghen, la Dottoressa Emma Fenu Scrittrice, "Presidente dell'Associazione Cultura al Femminile", Autrice di Romanzi e Saggi, Esperta di Scrittura Creativa, terrà la seguente Conferenza: ”CAPPUCCETTO ROSSO E LE VARIANTI CONTEMPORANEE: RIFLESSIONI E INTERPRETAZIONI"



Nella foto: Emma Fenu