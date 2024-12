S.A. 23 maggio 2023 Summer camp di Neuromarketing ad Alghero La IV° edizione del Neuromarketing International Summer Camp ha come tema guida “Evolution”, ovvero come stanno evolvendo le persone come clienti, i brand, l’esperienza di vendita e di relazione tra aziende e clienti. Appuntamento dal 31 maggio al 4 giugno



ALGHERO - Il Neuromarketing Summer camp si terrà ad Alghero dal 31 maggio al 4 giugno e offrirà un'opportunità unica per apprendere le più avanzate metodologie e tecniche di neuromarketing per scoprire come le persone e i brand stano evolvendo e cosa motiva i clienti nella scelta di prodotti e di servizi e come cambieranno i loro modelli di acquisto nei prossimi anni. Il neuromarketing è una disciplina innovativa che studia il comportamento dei clienti attraverso l'analisi dei processi cognitivi ed emozionali. Questo approccio permette di comprendere le emozioni, i pensieri e le decisioni d'acquisto delle persone. L’importanza del neuromarketing è in costante crescita, poiché permette di sviluppare nuove e più efficaci strategie di marketing e di creare campagne pubblicitarie sempre più efficaci.



La IV° edizione del Neuromarketing International Summer Camp ha come tema guida “Evolution”, ovvero come stanno evolvendo le persone come clienti, i brand, l’esperienza di vendita e di relazione tra aziende e clienti. I partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare interventi e partecipare a workshop esclusivi tenuti dai massimi esperti italiani ed internazionali di neuromarketing. Saranno presentati i risultati più recenti delle ricerche di neuromarketing, arricchiti da insight immediatamente applicabili al proprio lavoro, offrendo una panoramica completa sulle tecniche di marketing più efficaci.



Il Neuromarketing International Summer Camp è organizzato da AINEM l’unica Associazione di Neuromarketing in Italia, che raccoglie i migliori e più autorevoli docenti, esperti, ricercatori e professionisti, con anni di esperienza nel campo del marketing e del neuromarketing, e li porta ad Alghero dal 2018 per 4 giorni di full immersion. I partecipanti avranno l'opportunità di vivere una esperienza formativa unica ed esclusiva insieme a 30 top speaker di rilevanza nazionale ed internazionale, tra i quali Caterina Garofalo e Francesco Gallucci, rispettivamente presidente e direttore scientifico Ainem, Diego Ingrassia, Vincenzo Russo, Maria Diotto, Andrea Saletti, Paola Vescovi e Giuseppe Melis.