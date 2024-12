S.A. 25 maggio 2023 Energia rischio caos in Sardegna: webinar Webinar in diretta Facebook per guidare le imprese, le partite iva, i professionisti, i condomìni e le associazioni, nel passaggio dal mercato di tutela alla fornitura mediante il servizio di tutele graduali



CAGLIARI - Dal 1° aprile è finito il mercato tutelato dell’energia per 2 milioni di utenze non domestiche e Adiconsum Sardegna ha organizzato per il prossimo 29 maggio alle ore 18:00 un webinar in diretta Facebook per guidare le imprese, le partite iva, i professionisti, i condomìni e le associazioni, nel passaggio dal mercato di tutela alla fornitura mediante il servizio di tutele graduali (STG), svolto da A2A nell’ambito territoriale della Sardegna, per sopperire alla mancanza di adeguata informazione e fornire loro tutte le informazioni necessarie per evitare sorprese e far fronte agli adempimenti.



Un evento realizzato in collaborazione con Cittadinanzattiva Sardegna, Confconsumatori Sardegna, Movimento Difesa Del Cittadino Cagliari, durante il quale verrà spiegato Cosa è il Servizio a Tutele Graduali (STG), quali utenti riguarda, perché A2A è subentrata nella gestione del servizio, quali sono le condizioni contrattuali e le tariffe applicate da A2A, cosa cambia rispetto al mercato tutelato (Servizio Elettrico Nazionale) e come affrontare il cambiamento sul fronte degli adempimenti.