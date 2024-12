S.A. 25 maggio 2023 Salude & Trigu: via agli incontri di formazione Via agli incontri di formazione e acquisizione di competenze tecnico pratiche nel campo del marketing e della comunicazione rivolto ai responsabili dei 54 eventi del circuito Salude & Trigu 2023



SASSARI - Al via gli incontri di formazione e acquisizione di competenze tecnico pratiche nel campo del marketing e della comunicazione rivolto ai responsabili dei 54 eventi del circuito Salude & Trigu 2023. Il Programma, che prevede un’azione di supporto con un contributo economico, nonché una campagna di comunicazione comune realizzata dall’ente camerale, per supportare e promuovere in chiave di prodotto turistico gli eventi culturali e di tradizione del nord Sardegna, quest’anno ha dato il via a una nuova attività di formazione, imprescindibile per mettere in vetrina al meglio e supportare l’attività di marketing degli organizzatori. I contenuti affrontati durante la giornata sono stati storytelling, fotografia, video, come fare i contenuti con il nostro smartphone, basi di pubblicazione sui social media, comunicare con il team di Salude & Trigu. L’iniziativa si configura come un’ottima possibilità per rendere ancora migliore la “qualità comunicativa” delle manifestazioni del cartellone 2023.