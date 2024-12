S.A. 16 giugno 2023 Due poetesse protagoniste a Sa Mandra La notte di San Giovanni, il 23 giugno, a Sa Mandra saranno protagoniste due poetesse che racconteranno delle loro più recenti opere letterarie, Antonella Anedda e Bastiana Madau



ALGHERO - Naràmi, il contenitore culturale di Sa Mandra, incontra Dall’altra parte del mare, il festival letterario nato ad Alghero per opera dell’Associazione Itinerandia e dedicato a libri, scrittori e storie; e proprio a Sa Mandra, fanno della Poesia la loro casa comune. A suggellare questo incontro sarà la notte di San Giovanni, infatti il 23 giugno, a Sa Mandra saranno protagoniste due poetesse che racconteranno delle loro più recenti opere letterarie, Antonella Anedda e Bastiana Madau. Antonella Anedda, di origine sarda, nasce a Roma e lì che si forma e vive. I suoi esordi poetici risalgono al 1989; le sue pubblicazioni si susseguono sino ai giorni nostri e fanno di lei una voce portante della

poesia italiana contemporanea.



A Sa Mandra si racconterà del suo lavoro, prendendo spunto da due

suoi importanti libri: Historiae (Einaudi) una raccolta poetica che dipana il suo racconto tra Tacito e Lucrezio, sino ai più intimi anfratti di vita quotidiana, dove le assenze, il personale, il collettivo

diventano spazi siderali e universali. Il libro è fresco di traduzione in lingua catalana, tradotto da Joan- Elies Adell; con Geografie (Garzanti), Anedda parla di luoghi, di mari, di isole, di foreste, di alberi, di

monti, di pianure. usa la prosa alimentata dalla straordinaria voce poetica che le è consona. L’autrice traccia orme e tragitti per farci riflettere sui cambiamenti sia essi geologici, biologici, politici e anche climatici che contaminano e sorprendono nel profondo ogni essere che popola l’universo.



A dare inizio alla serata (alle 19,00) sarà Bastiana Madau che converserà con Enedina Sanna del suo libro Maestre dell’Università sconosciuta (Soter) con letture a cura di Maria Giovanna Ganga. Narratrice,

critica letteraria, editor e animatrice culturale sono alcune delle attività di Bastiana Madau. Tra le sue pubblicazioni, il romanzo Nascar (Poliedro), Simone, le Castor (Cuec) e La costruzione di una morale

(Cuec). Nel suo nuovo libro Bastiana Madau dà voce a storie e saperi che si muovono su sentieri lontani da quelli ufficiali, in cui la memoria personale si mescola con riflessioni su letteratura, filosofia e

sul valore della narrazione orale.



A seguire alle 20.00 dialogherà con Antonella Anedda, Raffaele Sari Bozzolo. Sarà il fuoco a rischiarare la notte di San Giovanni, al quale si potrà rendere omaggio, saltandolo con la propria comare, o compare, o semplicemente officiare quei rituali intimi e profondi che radicano

consuetudini e tradizioni che rendono questa notte magica. Poesia, parole, gesta, cibo, rituali, una miscellanea di sensazioni ed emozioni per celebrare e rinverdire ancestrali sedimenti e pensieri. E chi volesse, su prenotazione potrà accedere al desco di Sa Mandra per una indimenticabile cena di San Giovanni.