S.A. 19 giugno 2023 Fitto casa: graduatorie provvisorie Graduatorie provvisorie relative al bando per l’assegnazione del contributo Fitto Casa, destinato al ristoro delle spese di affitto sostenute sino alla concorrenza di 2.500 euro, a favore degli studenti sardi che frequentano studi universitari fuori dalla Sardegna



CAGLIARI - Sono state pubblicate dagli uffici regionali dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, le graduatorie provvisorie relative al bando per l’assegnazione del contributo Fitto Casa, destinato al ristoro delle spese di affitto sostenute sino alla concorrenza di 2.500 euro, a favore degli studenti sardi che frequentano studi universitari fuori dalla Sardegna. Lo ha detto l’assessore Andrea Biancareddu che ha sottolineato come le graduatorie provvisorie abbiano individuato 895 studenti idonei, che potranno così diventare beneficiari all’interno della capienza dello stanziamento complessivo di 1 milione e 800 mila euro. Gli esclusi sono invece 144 che potranno avanzare eventuale ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla pubblicazione dei relativi atti, disponibili all’indirizzo https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi/103241. (aa)