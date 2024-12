S.A. 21 giugno 2023 Apre la chiesa di San Luca ad Alghero L’apertura della Chiesa fronte ospedale Marino si terrà nella serata di Sabato 24 giugno alle ore 20:30. La Celebrazione Eucaristica sarà presieduta dal Vescovo di Alghero-Bosa, padre Mauro Maria Morfino



ALGHERO - La comunità parrocchiale di S. Giuseppe, attraverso la Chiesa di S. Luca, (antistante l’Ospedale Marino), durante la stagione estiva offre un servizio liturgico e di animazione culturale per tutte le famiglie ed i turisti che trascorrono un periodo di riposo e vacanza nel nostro territorio. Recentemente sono stati effettuati dei lavori di restauro.



L’apertura della Chiesa di S. Luca si terrà nella serata di Sabato 24 giugno alle ore 20:30. La Celebrazione Eucaristica sarà presieduta dal Vescovo di Alghero-Bosa, padre Mauro Maria Morfino. Prossimamente, verrà reso noto il calendario degli eventi culturali in programma per il mese di Agosto.



Durante l'estate, le Celebrazioni Eucaristiche presso la Chiesa di San Luca si svolgeranno sempre il Sabato alle 20:30 e la Domenica alle 08.30 ed alle 20:30, (fino a Domenica 3 Settembre 2023).